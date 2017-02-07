Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морозы на Урале остановят работу самого высокого в России всесезонного колеса обозрения

Новости Урала
7 февраля, 14:15 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, февраля. /ТАСС
Аттракцион будет приостановлен 8 и 9 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Работа самого высокого в России всесезонного колеса обозрения (высота 73 метра), расположенного в Челябинске, приостановлена 8 и 9 февраля из-за прогнозируемых морозов. Об этом сообщили в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса (КРК) "Мегаполис", при котором работает объект.

"Работа колеса обозрения 8 и 9 февраля будет приостановлена в связи с экстремальными погодными условиями. После улучшения погоды аттракцион продолжит функционировать в прежнем режиме", - уточнили в пресс-службе.

Смотрите также
В Челябинске открыли самое высокое в России всесезонное колесо обозрения

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в северных районах Челябинской области, а также 8-11 февраля в большинстве районов региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на семь градусов и более. Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается до минус 34 градусов.

Самое высокое в России всесезонное колесо обозрения, расположенное в самом центре Челябинска, возле КРК "Мегаполис", было запущено 13 января 2017 года. Высота объекта - 73 метра, количество кабинок - 18. "Мегаполис" - культурно-развлекательный комплекс Челябинска, который входит в структуру одноименного развлекательного холдинга, начал работу в 2004 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились на почте в Екатеринбурге
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
2
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
3
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
4
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама