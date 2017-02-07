Морозы на Урале остановят работу самого высокого в России всесезонного колеса обозрения

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Работа самого высокого в России всесезонного колеса обозрения (высота 73 метра), расположенного в Челябинске, приостановлена 8 и 9 февраля из-за прогнозируемых морозов. Об этом сообщили в пресс-службе культурно-развлекательного комплекса (КРК) "Мегаполис", при котором работает объект.
"Работа колеса обозрения 8 и 9 февраля будет приостановлена в связи с экстремальными погодными условиями. После улучшения погоды аттракцион продолжит функционировать в прежнем режиме", - уточнили в пресс-службе.
По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в северных районах Челябинской области, а также 8-11 февраля в большинстве районов региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на семь градусов и более. Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается до минус 34 градусов.
Самое высокое в России всесезонное колесо обозрения, расположенное в самом центре Челябинска, возле КРК "Мегаполис", было запущено 13 января 2017 года. Высота объекта - 73 метра, количество кабинок - 18. "Мегаполис" - культурно-развлекательный комплекс Челябинска, который входит в структуру одноименного развлекательного холдинга, начал работу в 2004 году.