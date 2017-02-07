Челябинские хирурги провели тест-драйв первой в регионе системы Einstein Vision

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) провели успешный тест-драйв первой в регионе эндоскопической системы Einstein Vision, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
"Несколько операций с помощью новейшего оборудования - эндоскопической системы Einstein Vision - провели хирурги Челябинской областной детской клинической больницы. Такой системы нет ни в одной больнице Южного Урала, врачи ЧОДКБ получили аппаратуру для апробации. В ближайшее время вопрос о приобретении этой системы в собственность больницы может быть решен положительно", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что система Einstein Vision позволяет успешно проводить хирургические вмешательства недоношенным, маловесным детям, поскольку с ее помощью хорошо видно операционное поле даже на самых малых объемах. "Хирург может заглядывать в точки, скрытые от глаз", - сказали в министерстве.
В Минздраве отметили, что власти Челябинской области выделили на высокотехнологичную медпомощь (ВМП) около 687 млн рублей в 2017 году. В 2016 году было почти 612 млн рублей.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), оказанной пациентам в Челябинской области в 2016 году за счет средств обязательного медицинского страхования, в 1,5 раза выше, чем в 2015 году (11191 случай против 7191 случая).
По данным пресс-службы, за 2016 год в регионе увеличилось число клиник, оказывающих ВМП, с 22 до 25. "В структуре ВМП превалируют такие социально значимые профили, как сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия и онкология", - добавили там.