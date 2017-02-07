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Николай Коляда в 2017 г. представит полное собрание сочинений в 12 томах

Новости Урала
7 февраля, 14:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Восемь томов уже вышли, по словам драматурга, они пользуются популярностью
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Драматург и режиссер, художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда 4 декабря 2017 года - к своему 60-летию - представит полное собрание сочинений в двенадцати томах. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"К 60-летию выйдет двенадцать томов собрания сочинений, мои книжки, все, что я написал за свою жизнь. На следующей неделе выйдет девятый том, до 4 декабря этого года выйдут остальные", - сказал он.

По словам Коляды, книги, в которых будут опубликованы все его прозаические и драматические произведения, пользуются популярностью. "Мы возили восемь томов из моего собрания сочинений на гастроли в Москву, все было распродано", - отметил режиссер, добавив, что сами гастроли также прошли успешно - было показано 39 спектаклей, проведено восемь бесплатных мероприятий, заработано 12 млн рублей.

Он добавил, что продолжает поиски помещения для своего нового проекта "Коляда-Театр" в Москве". "Новый театр создается для поддержки молодых талантливых уральских драматургов, в нем будут спектакли и читки по пьесам уральских драматургов. Например, пьесу "Русская народная почта" Олега Богаева, возможно, прочитает Сергей Безруков", - пояснил Коляда.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт- Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

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