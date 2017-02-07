Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижний Тагил взял в лизинг 30 низкопольных трамваев за 540 млн рублей

Новости Урала
7 февраля, 15:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Первые три вагона уже вышли на обкатку в городе
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Нижний Тагил получил по договору лизинга с "Уралтрансмашем" 30 новых низкопольных трамваев за 540 млн рублей, тем самым обновив половину городского парка трамваев. Первые три вагона во вторник вышли на обкатку в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Город получил в лизинг 30 новых вагонов, произведенных на "Уралтрансмаше". Это трамваи 71-407 серии с низкопольной центральной площадкой для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Сегодня на линию были выпущены три вагона из новой партии электротранспорта, после 50 километров пробега они выйдут на маршрут", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также
УВЗ изготовил вторую партию трамваев Москве и поставит их после распоряжения правительства

Благодаря новой технике из эксплуатации выведут 20 наиболее старых вагонов, которые выработали свой ресурс. "До этого мы уже приобрели двадцать единиц техники по такой схеме, сегодня город получает еще тридцать, получается, что половина парка трамваев обновлена. Развитие общественного транспорта - приоритетное направление для нас, дальнейшие планы связаны с прокладкой новых трамвайных линий протяженностью 7 км", - цитирует пресс-служба мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Общая сумма контракта - 520 млн рублей. "Договор лизинга был заключен на 7 лет - это позволило снизить единовременную нагрузку на городской бюджет. Кроме того, трамваи были приобретены с использованием федеральной программы поддержки предприятий транспортного машиностроения, в рамках которой производителю была предоставлена субсидия на каждый вагон в размере 8 млн рублей", - пояснили в пресс-службе "Сбербанк Лизинг".

Трамвай 71-407 - современная низкопольная модель с 27 сидячими местами, максимальная вместимость - 190 человек. Гарантийный срок производитель установил в 1 год, а срок службы трамваев серии - до 20 лет. Производитель - "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в научно- производственную корпорацию "Уралвагонзавод").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились на почте в Екатеринбурге
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
2
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
4
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
Темы дня
Реклама