Нижний Тагил взял в лизинг 30 низкопольных трамваев за 540 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Нижний Тагил получил по договору лизинга с "Уралтрансмашем" 30 новых низкопольных трамваев за 540 млн рублей, тем самым обновив половину городского парка трамваев. Первые три вагона во вторник вышли на обкатку в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Город получил в лизинг 30 новых вагонов, произведенных на "Уралтрансмаше". Это трамваи 71-407 серии с низкопольной центральной площадкой для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Сегодня на линию были выпущены три вагона из новой партии электротранспорта, после 50 километров пробега они выйдут на маршрут", - сказали в пресс-службе.

Благодаря новой технике из эксплуатации выведут 20 наиболее старых вагонов, которые выработали свой ресурс. "До этого мы уже приобрели двадцать единиц техники по такой схеме, сегодня город получает еще тридцать, получается, что половина парка трамваев обновлена. Развитие общественного транспорта - приоритетное направление для нас, дальнейшие планы связаны с прокладкой новых трамвайных линий протяженностью 7 км", - цитирует пресс-служба мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Общая сумма контракта - 520 млн рублей. "Договор лизинга был заключен на 7 лет - это позволило снизить единовременную нагрузку на городской бюджет. Кроме того, трамваи были приобретены с использованием федеральной программы поддержки предприятий транспортного машиностроения, в рамках которой производителю была предоставлена субсидия на каждый вагон в размере 8 млн рублей", - пояснили в пресс-службе "Сбербанк Лизинг".

Трамвай 71-407 - современная низкопольная модель с 27 сидячими местами, максимальная вместимость - 190 человек. Гарантийный срок производитель установил в 1 год, а срок службы трамваев серии - до 20 лет. Производитель - "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в научно- производственную корпорацию "Уралвагонзавод").