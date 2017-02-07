Предприятия ТЭК в ХМАО нанесли экологический ущерб региону за два года на 1,5 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Предприятия топливно-энергетического комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) нанесли экологический ущерб региону за два года на 1,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель прокурора ХМАО Евгений Шейрер.

"Предприятия ТЭК оказывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду. Их работа зачастую сопровождается незаконной вырубкой лесов, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, захоронением отходов бурения, а также аварийными разливами нефти", - сказал он.

Также он отметил, что прокуратурой совместно с органами экологического контроля проводится последовательная работа по взысканию ущерба и ликвидации последствий негативного воздействия на природу предприятиями ТЭК. "В данной сфере в 2016 году выявлено порядка тысячи нарушений закона. В суды предъявлено 4880 исков, сумма возмещенного по ним ущерба превысила 340 млн рублей (2015 год - 142 млн рублей - прим. ТАСС)", - добавил Шейрер.