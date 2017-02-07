ОНФ на Урале защитил заемщицу от коллекторов, создав прецедент

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Челябинской области через суд избавил заемщицу от давления коллекторов, теперь примеру женщины могут последовать более 50 тыс. человек по всей стране, сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

"Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области избавил заемщицу от давления коллекторов. В судебном порядке ОНФ добился признания договора цессии (уступки прав требований - прим. ТАСС) ничтожным. Договор заемщицы с банком является типовым. Поэтому, по нашим оценкам, это говорит о том, что более 50 тыс. человек по всей России могут обращаться со своими документами в суд и признавать недопустимым продажу коллекторам их долгов", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор по работе со СМИ областного исполкома ОНФ Таисия Курбатова.

По данным ОНФ, женщина некоторое время назад оформила кредит в одном из банков. Потом ее долг был продан банком коллекторской компании (произошла уступка прав требований по кредиту - прим. ТАСС). Компания потребовала в срочном порядке выплатить более 150 тыс. рублей, женщина обратилась за помощью в ОНФ.

"Из кредитных документов заявительницы следовало, что она не давала разрешения на уступку прав требований", - пояснили в ОНФ.

Общероссийский народный фронт - движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением майских указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.