ОНФ на Урале защитил заемщицу от коллекторов, создав прецедент

Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%Транспорт 7 февраля, 17:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на УкраинеМеждународная панорама 7 февраля, 17:35
Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской наукеНовости агентства 7 февраля, 17:22
Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%Экономика и бизнес 7 февраля, 17:20
Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с КураньиСпорт 7 февраля, 17:17
Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопросаЭкономика и бизнес 7 февраля, 17:17
Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской ОлимпиадыСпорт 7 февраля, 17:15
Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАССПолитика 7 февраля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Челябинской области через суд избавил заемщицу от давления коллекторов, теперь примеру женщины могут последовать более 50 тыс. человек по всей стране, сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.
"Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области избавил заемщицу от давления коллекторов. В судебном порядке ОНФ добился признания договора цессии (уступки прав требований - прим. ТАСС) ничтожным. Договор заемщицы с банком является типовым. Поэтому, по нашим оценкам, это говорит о том, что более 50 тыс. человек по всей России могут обращаться со своими документами в суд и признавать недопустимым продажу коллекторам их долгов", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор по работе со СМИ областного исполкома ОНФ Таисия Курбатова.
По данным ОНФ, женщина некоторое время назад оформила кредит в одном из банков. Потом ее долг был продан банком коллекторской компании (произошла уступка прав требований по кредиту - прим. ТАСС). Компания потребовала в срочном порядке выплатить более 150 тыс. рублей, женщина обратилась за помощью в ОНФ.
"Из кредитных документов заявительницы следовало, что она не давала разрешения на уступку прав требований", - пояснили в ОНФ.
Общероссийский народный фронт - движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением майских указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.