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ОНФ на Урале защитил заемщицу от коллекторов, создав прецедент

Новости Урала
7 февраля, 16:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, февраля. /ТАСС
В судебном порядке организация добилась признания договора уступки прав требований коллекторской компании ничтожным, при этом договор заемщицы с банком является типовым
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© AP Photo/Andres Kudacki

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Челябинской области через суд избавил заемщицу от давления коллекторов, теперь примеру женщины могут последовать более 50 тыс. человек по всей стране, сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

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"Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области избавил заемщицу от давления коллекторов. В судебном порядке ОНФ добился признания договора цессии (уступки прав требований - прим. ТАСС) ничтожным. Договор заемщицы с банком является типовым. Поэтому, по нашим оценкам, это говорит о том, что более 50 тыс. человек по всей России могут обращаться со своими документами в суд и признавать недопустимым продажу коллекторам их долгов", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор по работе со СМИ областного исполкома ОНФ Таисия Курбатова.

По данным ОНФ, женщина некоторое время назад оформила кредит в одном из банков. Потом ее долг был продан банком коллекторской компании (произошла уступка прав требований по кредиту - прим. ТАСС). Компания потребовала в срочном порядке выплатить более 150 тыс. рублей, женщина обратилась за помощью в ОНФ.

"Из кредитных документов заявительницы следовало, что она не давала разрешения на уступку прав требований", - пояснили в ОНФ.

Общероссийский народный фронт - движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением майских указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

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