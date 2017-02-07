"Лыжня России" перенесена в Челябинской области из-за морозов

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России-2017" в Челябинской области перенесены на восемь дней из-за морозов, сообщили в пресс-службе областного Министерства по физической культуре и спорту.
"Мы решили перенести массовые соревнования "Лыжня России". В Челябинской области они пройдут 19 февраля вместо запланированного 11 февраля в связи с погодными условиями. По прогнозам, столбик термометра в эти выходные опустится до минус 28 градусов. Конечно, в такую погоду ни о каких лыжных гонках, тем более среди детей, не может идти речи", - сказали в Минспорте.
По данным министерства, "Лыжня России" на Южном Урале пройдет в трех муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ в Челябинске, на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и на территории Экопарка в Магнитогорске. Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами, а победителям вручаются кубки Минспорта России.
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут около 1,5 млн человек в 74 субъектах Российской Федерации.