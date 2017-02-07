Социологи впервые изучат аудиторию современного искусства в России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Социологи впервые приступают к масштабному исследованию аудитории современного искусства в крупных городах России. Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщили ТАСС в уральском филиале РОСИЗО-ГЦСИ.
"Центр поддержки и развития современного искусства "ЗААРТ" совместно с уральским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ, с уральским филиалом Екатеринбургской академии современного искусства и Фондом "Социум" проведут исследование аудитории современного искусства в крупных городах России", - сказали в учреждении.
Там добавили, что исследование охватит семь городов: Екатеринбург, Нижний Новгород, Норильск, Пермь, Томск, Тюмень и Челябинск. "Выбраны именно эти города, потому что в них различается ситуация по количеству институтов и площадок современного искусства и современной культуры", - пояснили в учреждении.
"В России до сих пор не проведено масштабных исследований поведения зрительской аудитории в области современного искусства. Кто ходит на выставки, перформансы и променад-спектакли? Почему людям интересно или, наоборот, безынтересно современное искусство? Что может способствовать росту заинтересованности и, соответственно, увеличению зрительских потоков?" - сказал руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО- ГЦСИ Дмитрий Москвин, отметив, что проект поможет найти ответы на эти вопросы.
По мнению организаторов исследования, выработка новых методик займет до 3,5 месяцев. "Пилотные исследования должны начаться в Екатеринбурге уже во время традиционной майской "Ночи музеев", затем будут подключены остальные города", - уточнили в ГЦСИ. Результаты проекта будут опубликованы в книге, презентация которой состоится на международном музейном форуме "Интермузей-2018".