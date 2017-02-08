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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Автобус с 12 пассажирами загорелся в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.
"В Салехарде произошло возгорание автобуса. В этот момент в салоне находились 12 пассажиров, все успели эвакуироваться, пострадавших нет. Причина возгорания - замыкание проводки в двигательном отсеке", - сказали в управлении.
По данным МЧС, возгорание потушено, на место выезжали два экипажа спасателей.