ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Автобус с 12 пассажирами загорелся в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС.

"В Салехарде произошло возгорание автобуса. В этот момент в салоне находились 12 пассажиров, все успели эвакуироваться, пострадавших нет. Причина возгорания - замыкание проводки в двигательном отсеке", - сказали в управлении.

По данным МЧС, возгорание потушено, на место выезжали два экипажа спасателей.