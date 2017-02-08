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Спектакль по стихам поэтов 1917 года поставят на Урале к 100-летию Февральской революции

Новости Урала
8 февраля, 10:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
По словам главного режиссера театра Дмитрия Касимова, документы эпохи позволят увидеть это время глазами поэтов, писателей, мыслителей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля по стихам и дневникам поэтов Серебряного века "Февральская революция 17-го" состоится в Екатеринбурге 24 февраля, сообщил в среду ТАСС главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Дмитрий Касимов.

"Премьера спектакля "Февральская революция 17-го", поставленного по стихам и дневникам поэтов Серебряного века, переписке Николая II и императрицы Александры, состоится 24 февраля, к 100-летию Февральской революции, - сказал Касимов. - Это будет некий литературный коллаж, состоящий из песен Александра Вертинского, воспоминаний Георгия Иванова, Занаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, поэзии Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Игоря Северянина, Анны Ахматовой, Александра Блока".

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Касимов отметил, что для спектакля были выбраны стихи февраля и марта 1917 года. "Нам было важно увидеть, что именно в это время происходило в умах поэтов, мыслителей. Например, 2 марта 1917 года есть такая запись в дневнике Корнея Чуковского: "Революция. Дни сгорают как бумага", - уточнил режиссер.

Он также добавил, что в спектакле не будет политики. "Эти документы эпохи позволяют нам увидеть как-то по- другому это время. Мы видим мир их глазами, и мы говорим их языком. Мы не занимаемся рассуждениями о правильности выбранного пути, мы доверяем поэтам, писателям, мыслителям, которые лучше нас понимали, что все-таки тогда происходило", - пояснил Касимов.

Постановка "Февральская революция 17-го" является частью культурного проекта Объединенного музея писателей Урала "Я Революция/ЯRevolution" к 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года. Уральские историки намерены провести анализ исторической памяти современных людей о событиях 100-летней давности. "Проект поможет запустить механизм рецепции, пробудить собственное представление (чувства, размышления, переживания) о революции, приглашает человека 2017 года на диалог с историей и самим собой", - отметили в музее.

Директор Объединенного музея писателей Урала Наталья Смирнова отметила, что проект "Я Революция/ЯRevolution" будет научно-исследовательским. "В течение юбилейного "революционного" года сотрудники музея проведут целую серию культурно-исследовательских мероприятий - два спектакля, три выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные акции. В конце года мы презентуем итоги нашей социологической работы", - сказала она.

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