Спектакль по стихам поэтов 1917 года поставят на Урале к 100-летию Февральской революции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля по стихам и дневникам поэтов Серебряного века "Февральская революция 17-го" состоится в Екатеринбурге 24 февраля, сообщил в среду ТАСС главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Дмитрий Касимов.

"Премьера спектакля "Февральская революция 17-го", поставленного по стихам и дневникам поэтов Серебряного века, переписке Николая II и императрицы Александры, состоится 24 февраля, к 100-летию Февральской революции, - сказал Касимов. - Это будет некий литературный коллаж, состоящий из песен Александра Вертинского, воспоминаний Георгия Иванова, Занаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, поэзии Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Игоря Северянина, Анны Ахматовой, Александра Блока".

Касимов отметил, что для спектакля были выбраны стихи февраля и марта 1917 года. "Нам было важно увидеть, что именно в это время происходило в умах поэтов, мыслителей. Например, 2 марта 1917 года есть такая запись в дневнике Корнея Чуковского: "Революция. Дни сгорают как бумага", - уточнил режиссер.

Он также добавил, что в спектакле не будет политики. "Эти документы эпохи позволяют нам увидеть как-то по- другому это время. Мы видим мир их глазами, и мы говорим их языком. Мы не занимаемся рассуждениями о правильности выбранного пути, мы доверяем поэтам, писателям, мыслителям, которые лучше нас понимали, что все-таки тогда происходило", - пояснил Касимов.

Постановка "Февральская революция 17-го" является частью культурного проекта Объединенного музея писателей Урала "Я Революция/ЯRevolution" к 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года. Уральские историки намерены провести анализ исторической памяти современных людей о событиях 100-летней давности. "Проект поможет запустить механизм рецепции, пробудить собственное представление (чувства, размышления, переживания) о революции, приглашает человека 2017 года на диалог с историей и самим собой", - отметили в музее.

Директор Объединенного музея писателей Урала Наталья Смирнова отметила, что проект "Я Революция/ЯRevolution" будет научно-исследовательским. "В течение юбилейного "революционного" года сотрудники музея проведут целую серию культурно-исследовательских мероприятий - два спектакля, три выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные акции. В конце года мы презентуем итоги нашей социологической работы", - сказала она.