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Объем импорта на Урал в 2016 году вырос на 66%

Новости Урала
8 февраля, 10:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Показатель составил $8,5 млрд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Объем импорта в регионы Урала вырос на 66,4% в 2016 году по сравнению с 2015 годом, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Стоимостной объем импорта в регионы Уральского таможенного управления в 2016 году составил $8,5 млрд. "На страны дальнего зарубежья пришлось более 98% импорта, а 1,2% на страны СНГ. По сравнению с 2015 года импорт вырос на 66,4% за счет увеличения поставок из стран дальнего зарубежья на 69%, а вот поставки из стран СНГ на 30%", - сказали в таможне, добавив, что основные импортные поставки были осуществлены из Китая, Индонезии, США, Германии и Бельгии.

По данным таможни, внешнеторговый оборот регионов Урала в 2016 году составил $19,6 млрд. "По сравнению с 2015 годом оборот увеличился на 10%. Импорт составил 43,6%, экспорт - 56,4%, это 11 млрд долларов", - уточнили в пресс-службе.

Более 82% импорта составляют поставки машин и оборудования. "Одна из причин роста импорта - это реализация 18 инвестиционных проектов: возведение комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в Тобольске "ЗапСибНефтехим" и строительство завода по сжижению природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) "Ямал-СПГ", - добавили в таможне.

В зону ответственности Уральского таможенного управления входит Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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