Шесть новых совместных лабораторий ФАНО, РАН и УрФУ создадут в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Шесть новых совместных лабораторий Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), Уральского отделения (УрО) РАН и Уральского федерального университета (УрФУ) будут созданы в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

"В 2016 году по согласованию с Минобрнауки России и ФАНО России запущен пилотный проект по созданию совместных лабораторий УрФУ, УрО РАН, ФАНО. Мы создали три совместные лаборатории нового типа под руководством ведущих ученых мирового уровня с возможностью предоставления им и другим приглашенным исследователям жилья из имеющихся фондов территориального управления ФАНО РФ. Следующие шесть совместных лабораторий будут созданы в 2017 году", - приводит пресс-служба слова проректора по науке УрФУ Владимира Кружаева.

Соглашение между УрФУ, УрО РАН и ФАНО о создании совместных лабораторий было подписано в апреле 2016 года в Москве. Первая из них - это центр превосходства "Магнетизм и магнитные наноструктуры". Вторая - лаборатория "Высокотемпературные устройства для распределения электрохимической энергетики", где будут проводиться исследования топливных элементов, в том числе солнечных батарей. Третьей стала "Лаборатория физики климата и окружающей среды", сотрудники которой будут, помимо мониторинга и моделирования, исследовать влияние изменения климата на динамику таяния вечной мерзлоты в Западной Сибири.

По словам вице-президента РАН, председателя Уральского отделения РАН академика Валерия Чарушина, в совместных научных центрах будут работать приглашенные из-за рубежа ученые, что поспособствует развитию международного сотрудничества.

Ранее глава ФАНО Михаил Котюков пояснил, что российские вузы заинтересованы в создании совместных лабораторий с академическими институтами, поскольку через эту форму объединений можно обеспечить подготовку квалифицированных кадров и их участие в научно-исследовательских проектах. Кроме того, совместные лаборатории позволят активно внедрять передовые научные достижения в образовательную программу.