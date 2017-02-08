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Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы

Новости Урала
8 февраля, 13:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Среднесуточные температуры будет на семь и более градусов ниже климатической нормы
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Аномальные морозы ожидаются в Челябинской области в ближайшие три дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 9 по 11 февраля в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на семь градусов и более ниже климатической нормы. В горах и низинах Челябинской области ожидается сильный мороз, с минимальной температурой воздуха до минус 35-40 градусов", - говорится в сообщении.

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