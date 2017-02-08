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ЧМК проверяют в связи с загрязнением воздуха в Челябинске

Новости Урала
8 февраля, 13:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Проверка Росприроднадзора является внеплановой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Челябинской области начало внеплановую проверку на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) в связи с загрязнением воздуха в областном центре, сообщил журналистам глава ведомства Виталий Курятников.

"Мы начали внеплановую проверку на ЧМК из-за того, что превышена концентрация ряда вредных веществ в воздухе Челябинска. Предприятие достаточно крупное - нужно проверить 800 источников. Планируем завершить проверку до конца февраля, но, возможно, сроки ее проведения будут продлены из-за большого объема работ", - сказал Курятников.

Он добавил, что во время проверки специалисты Росприроднадзора "будут стимулировать руководство предприятия соблюдать природоохранное законодательство".

Согласно данным прокуратуры Челябинской области, с 13 по 31 января в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза. Материалы проверок прокуратура направила в главное управление МВД России по Челябинской области для возбуждения уголовного дела. По факту загрязнения воздуха в Челябинске возбуждено уголовное дело, в котором, по данным надзорного ведомства, пока фигурантов нет.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК - одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат также является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России.

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