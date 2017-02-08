Центр диагностики ГМО в сельскохозяйственном сырье откроют на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Центр диагностики генетически модифицированных организмов (ГМО) в сельскохозяйственном сырье создадут в Екатеринбурге 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник отдела ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция - метод выявления возбудителей инфекционных заболеваний) Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев.

"В ближайшие два-три месяца мы надеемся, что центр полноценно заработает. Уже расставлено оборудование, ведется уборка, мы ждем разрешительной документации от различных служб", - сказал он.

По словам Мамаева, открытие центра позволит проводить весь объем исследований по ГМО на территории Урала, так как ранее образцы отправлялись на диагностику в Москву. "Чаще всего мы находим ГМО в зерне и комбикормах для животных. Исследованием пищевых продуктов для человека занимается Роспотребнадзор, однако и частные лица имеют право обратиться к нам, принести продукт, купленные в любой торговой точке. Обычно люди приносят на диагностику сухие смеси для малышей, в них ГМО обнаружены не были", - пояснил он.

Центр ГМО в Екатеринбурге станет четвертым на территории РФ - такие центры уже открыты в Москве, Казани и Оренбурге. В его строительство уже вложено 65 млн рублей, в 2018 году запланировано еще порядка 30 млн на покупку оборудования.