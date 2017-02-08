Более 100 домов на Урале остались без электричества в морозы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 домов в поселке имени Куйбышева в Челябинской области осталось в морозы без электричества из-за поломки трансформатора. Об этом сообщили в районной администрации.
"Поступило сообщение от жителей поселка Куйбышева о том, что пропало электроснабжение. На место возможной аварии выехали аварийные бригады. Причина отключения электроснабжения - поломка трансформатора, без электричества, по сообщению Единой диспетчерской службы, остались более 100 домов", - сказали там.
По данным местной администрации, предварительной причиной аварии на трансформаторе называют замерзание масла внутри устройства. В среду МЧС по региону сообщило, что Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы.
"В ближайшее время состоится заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководство города рассматривает несколько вариантов ликвидации аварии", - уточнили там.