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Более 100 домов на Урале остались без электричества в морозы

Новости Урала
8 февраля, 14:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Причиной ЧП в поселке имени Куйбышева Челябинской области стала поломка трансформатора
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 домов в поселке имени Куйбышева в Челябинской области осталось в морозы без электричества из-за поломки трансформатора. Об этом сообщили в районной администрации.

"Поступило сообщение от жителей поселка Куйбышева о том, что пропало электроснабжение. На место возможной аварии выехали аварийные бригады. Причина отключения электроснабжения - поломка трансформатора, без электричества, по сообщению Единой диспетчерской службы, остались более 100 домов", - сказали там.

По данным местной администрации, предварительной причиной аварии на трансформаторе называют замерзание масла внутри устройства. В среду МЧС по региону сообщило, что Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы.

"В ближайшее время состоится заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководство города рассматривает несколько вариантов ликвидации аварии", - уточнили там.

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