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Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино в январе вырос почти на треть

Новости Урала
8 февраля, 14:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
За месяц услугами аэровокзала воспользовались более 114 тыс. человек, большая часть - пассажиры внутренних линий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино вырос в январе на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"В общей сложности услугами аэровокзала воспользовались более 114 тыс. человек. Большая часть - пассажиры внутренних линий. Здесь пассажиропоток увеличился на 27% - до 108 тыс. человек, на международных маршрутах - на 33%", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года пассажиропоток Рощино составил более 1,5 млн человек, что на 8,7% больше, чем в 2015 году. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из них работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, открытия новых межрегиональных направлений и увеличения частоты полетов по программе софинансирования с правительством РФ.

Тюменский аэропорт официально открылся 17 января после реконструкции, начавшейся в 2012 году, при этом полеты продолжались на протяжении всего времени работ. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. м. Пропускная способность - с 250 до 600 человек в час, что позволит Рощино принимать 5 млн пассажиров в год.

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