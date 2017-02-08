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В Курганской области началась подготовка к возможному весеннему паводку

Новости Урала
8 февраля, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Пока предполагается, что месячное количество осадков будет близким к норме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Курганская область начала подготовку к возможному весеннему паводку. Спасатели составляют списки населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления, сообщили ТАСС в пресс- службе регионального управления МЧС.

"Точный прогноз еще готовится, но в любом случае проводится комплекс мероприятий, который позволит минимизировать последствия паводка, если он будет. Конечно, будет производиться возведение дамб, на данный момент уточняются списки населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления", - пояснили в ведомстве.

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По данным администрации Кургана, предполагается, что месячное количество осадков будет близким к норме 11-17 мм. "Однако в целом зима в этом году выдалась богатой на осадки, поэтому принимаются меры для минимизации последствий активного снеготаяния. Чтобы не допустить подтопления внутренних территорий города, составлен перечень улиц для первоочередной уборки снега", - уточнили в пресс-службе городской администрации. Кроме того, определен объем грунта для подсыпки дамб и место его складирования, проводится ревизия запорной арматуры.

В апреле 2016 года в Курганской области был объявлен режим ЧС в связи с паводком, уровень воды в реке Тобол 29 апреля достиг своего пикового значения в 803 см. В районе Кургана было подтоплено более тысячи придомовых территорий. В области было организовано патрулирование дамб силами МЧС, полиции и городской администрации. Работали станции перекачки воды, ежечасно проводился мониторинг ситуации.

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