ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Общественники предлагают разгонять смог в Челябинске с помощью туманных пушек. Об этом ТАСС сообщил председатель благотворительного экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков.

"Мы долго изучали вопрос использования туманных пушек, конечно, они полностью не избавят Челябинск от смога, но облегчат жизнь населению. Благодаря распылению мелкодисперсная вода может улавливать взвешенные частицы размером в 10 микрон и более, прибивая их к земле, а также подавлять запахи. Мы уже передали обращение с такой инициативой губернатору Челябинской области Борису Дубровскому", - сказал Безруков.

По словам собеседника агентства, установки необходимо поставить на крышах жилых домов. "Имеется длительный опыт использования таких пушек для борьбы со смогом в малых промышленных городах Китая, где население до 1,5 млн человек. Оборудование можно будет использовать весной, летом и осенью. Предлагаем покупать данные пушки не за счет бюджета, а промышленным предприятиям, где ведется добыча угля, полезных ископаемых, производство металлов и другие", - добавил он.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что внимательно отнесутся к данной инициативе. "Мы внимательно относимся и отнесемся к любым предложениям, которые будут способствовать повышению качества жизни южноуральцев и снижению экологических рисков", - сказали там.

Согласно данным областной прокуратуры, с 13 по 31 января в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе "Мечел-Кокс" за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу Челябинска.