Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественники предлагают разгонять смог в Челябинске с помощью туманных пушек

Новости Урала
8 февраля, 14:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Обращение с такой инициативой передано губернатору региона
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Общественники предлагают разгонять смог в Челябинске с помощью туманных пушек. Об этом ТАСС сообщил председатель благотворительного экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков.

"Мы долго изучали вопрос использования туманных пушек, конечно, они полностью не избавят Челябинск от смога, но облегчат жизнь населению. Благодаря распылению мелкодисперсная вода может улавливать взвешенные частицы размером в 10 микрон и более, прибивая их к земле, а также подавлять запахи. Мы уже передали обращение с такой инициативой губернатору Челябинской области Борису Дубровскому", - сказал Безруков.

Смотрите также
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в Челябинске

По словам собеседника агентства, установки необходимо поставить на крышах жилых домов. "Имеется длительный опыт использования таких пушек для борьбы со смогом в малых промышленных городах Китая, где население до 1,5 млн человек. Оборудование можно будет использовать весной, летом и осенью. Предлагаем покупать данные пушки не за счет бюджета, а промышленным предприятиям, где ведется добыча угля, полезных ископаемых, производство металлов и другие", - добавил он.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что внимательно отнесутся к данной инициативе. "Мы внимательно относимся и отнесемся к любым предложениям, которые будут способствовать повышению качества жизни южноуральцев и снижению экологических рисков", - сказали там.

Согласно данным областной прокуратуры, с 13 по 31 января в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе "Мечел-Кокс" за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу Челябинска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились в Екатеринбурге
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
5
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
6
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама