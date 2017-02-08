Военные обеспечили электричеством поселок на Урале, где были обесточены 100 домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили теплом и светом поселок имени Куйбышева в Челябинской области, где из-за поломки трансформатора 100 домов остались без электричества. Об этом ТАСС сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Центральный военный округ направил мобильную электростанцию мощностью 100 кВт для оказания помощи жителям Чебаркульского района Челябинской области, где в поселке им. Куйбышева вышел из строя трансформатор. Соответствующее обращение поступило сегодня от муниципальных властей", - сказал он.

По данным офицера, дизельная электростанция ЭСД-100 с расчетом военнослужащих 90-й танковой дивизии ЦВО доставлена в поселок, подключена к линии электропередачи и обеспечивает тепло и свет в жилых домах.

Ранее ТАСС сообщал, что более 100 домов остались без света из-за поломки трансформатора в Челябинской области. По данным местной администрации, предварительной причиной аварии на трансформаторе называют замерзание масла внутри устройства. В среду МЧС по региону сообщило, что Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозы.