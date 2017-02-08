Возбуждено дело о мошенничестве после проведения ремонта в челябинской библиотеке

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по материалам аудита ремонтных работ в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры региона.

"Министерство культуры Челябинской области обратилось в полицию с заявлением о проверке данных аудита по результатам выполнения ремонтных работ в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. В отношении фирмы-подрядчика, проводившей ремонт, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - пояснили в министерстве.

По предварительным оценкам, ущерб превысил восемь миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

"Мы заинтересованы в расследовании этого уголовного дела, в возвращении денег в бюджет, в скорейшем завершении ремонта", - прокомментировала ТАСС директор библиотеки Наталья Диская.

Челябинская областная универсальная научная библиотека - государственное казенное учреждение - открылась в 1898 году. Библиотека формирует универсальный фонд на различных материальных носителях, который в настоящее время насчитывает 2184163 единиц хранения на 20 языках.