Занятия в школах Шадринска возобновятся 13 февраля после карантина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах Шадринска (Курганская область), приостановленные 27 января в связи с карантином по гриппу и ОРВИ, возобновятся 13 февраля. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
"В среду 8 февраля на заседании штаба по предупреждению распространения гриппа было принято решение отменить ограничения для школьников. Занятия начнутся с понедельника, 13 февраля. Однако массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях по-прежнему под запретом, соблюдается масочный режим", - говорится в сообщении.
В период с 1 по 7 февраля в Шадринске было зарегистрировано 664 случая ОРВИ, в том числе было подтверждено 3 случая гриппа. "По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась в 1,3 раза", - отмечается в сообщении администрации.
Ранее ТАСС сообщал, что в Зауралье свыше 100 школ и 20 дошкольных образовательных учреждений закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ.