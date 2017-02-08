В двух районах Челябинской области закрыты дороги из-за метелей

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Метели и нулевая видимость стали причиной запрета движения любого транспорта на дорогах в Брединском и Карталинском районах Челябинской области, сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями: метель, нулевая видимость - временно запрещено движение транспортных средств на автомобильных дорогах в Брединском и Карталинском районах Челябинской области. Закрыты дороги Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды; участок Карталы - Бреды; Кизильское - Бреды - Мариинский; участок Аркаим - Бреды; Бреды - синий Шихан; Павловский - Айдырлинский", - пояснили в министерстве.
По данным челябинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 февраля в горах и низинах Челябинской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 35-40 градусов.