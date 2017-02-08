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Возбуждено дело по факту избиения полицейскими задержанных в Тюмени

Новости Урала
8 февраля, 17:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
По данным следствия, три сотрудники отдела полиции избили задержанного в декабре 2016 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции Тюмени, которые подозреваются в избиении задержанных, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий с применением насилия", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в декабре 2016 года три сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Тюмени избили задержанного. Два стража порядка заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

"Назначена служебная проверка, в случае подтверждения указанных фактов сотрудники будут уволены из органов МВД", - заявили в свою очередь ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

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