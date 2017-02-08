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Визовый центр Венгрии открыт в Ханты-Мансийске

Новости Урала
8 февраля, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Ранее жители города ездили для оформления визовых документов в Екатеринбург и Сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Визовый центр Венгрии появился в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), сообщила ТАСС начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО Инна Арканова.

"Визовый центр Венгрии открылся в Ханты-Мансийске, в конце 2015 года визовый центр Венгрии также был открыт в Сургуте. Мы надеемся, что это поспособствует развитию сотрудничества между нашим регионом и Венгрией", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что раньше жители Ханты-Мансийска ездили для оформления визовых документов в Екатеринбург и Сургут. "Теперь такая возможность появилась в Ханты-Мансийске, это поможет жителям сэкономить деньги и время. <…> Это послужит развитию туризма, деловых, образовательных и культурных обменов", - добавила она.

По последним данным, в визовый центр Сургута за 2016 год обратились более 300 человек.

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