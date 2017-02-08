Визовый центр Венгрии открыт в Ханты-Мансийске

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
СМИ: на химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрывПроисшествия 8 февраля, 19:12
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Визовый центр Венгрии появился в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), сообщила ТАСС начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО Инна Арканова.
"Визовый центр Венгрии открылся в Ханты-Мансийске, в конце 2015 года визовый центр Венгрии также был открыт в Сургуте. Мы надеемся, что это поспособствует развитию сотрудничества между нашим регионом и Венгрией", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что раньше жители Ханты-Мансийска ездили для оформления визовых документов в Екатеринбург и Сургут. "Теперь такая возможность появилась в Ханты-Мансийске, это поможет жителям сэкономить деньги и время. <…> Это послужит развитию туризма, деловых, образовательных и культурных обменов", - добавила она.
По последним данным, в визовый центр Сургута за 2016 год обратились более 300 человек.