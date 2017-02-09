Занятия для школьников Тюменской области частично отменены из-за морозов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Занятия первой смены для учащихся начальных классов школ в Тюмени отменены из-за морозов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.
"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются", - говорится в сообщении.
Холода стали причиной отмены уроков и в школах города Тобольска в Тюменской области.
"Занятия первой смены в 1-9 классах образовательных учреждений города отменяются", - уточнили в комитете по образованию городской администрации.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в четверг на территории региона, температура воздуха ночью опускалась до минус 33 градусов, при прояснении до минус 38, днем ожидается до минус 28, на юго-востоке в течение суток - до минус 26 градусов.