Занятия для школьников Тюменской области частично отменены из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Занятия первой смены для учащихся начальных классов школ в Тюмени отменены из-за морозов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются", - говорится в сообщении.

Холода стали причиной отмены уроков и в школах города Тобольска в Тюменской области.

"Занятия первой смены в 1-9 классах образовательных учреждений города отменяются", - уточнили в комитете по образованию городской администрации.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в четверг на территории региона, температура воздуха ночью опускалась до минус 33 градусов, при прояснении до минус 38, днем ожидается до минус 28, на юго-востоке в течение суток - до минус 26 градусов.