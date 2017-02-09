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В Челябинской области восстановлено движение на дорогах, закрытое ранее из-за метели

Новости Урала
9 февраля, 9:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 9, февраля. /ТАСС
В то же время в связи с морозами в четверг отменены вечерние междугородние рейсы из Челябинска
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Движение на дорогах в Брединском и Карталинском районах Челябинской области, закрытое в среду, 8 февраля, из-за метели и нулевой видимости, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"С 7:00 мск 9 февраля снято временное ограничение движения для транспортных средств на следующих автомобильных дорогах: Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды, участок Карталы - Бреды; Кизильское - Бреды - Мариинский, участок Аркаим - Бреды; Бреды - Синий Шихан; Павловский - Айдырлинский", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с морозами в четверг отменены вечерние междугородние рейсы из Челябинска. "Из-за низких температур отменены вечерние рейсы в Карталы, Уфу, Рудный, Целинный", - уточнили ТАСС в справочной Северного автовокзала Челябинска.

По данным челябинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 февраля в горах и низинах Челябинской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 35-40 градусов.

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