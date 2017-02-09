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Ученые составят атлас наследственных заболеваний народов Севера на Ямале

Новости Урала
9 февраля, 10:33 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 9, февраля. /ТАСС
По данным ученых, в округе часто стали встречаться заболевания желудков, бронхов, одна из самых важных проблем остается - образование зоба
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САЛЕХАРД, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые выявят генетические изменения и наследственные заболевания коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По итогам исследований в 2017 году выпустят атлас болезней, сообщил в четверг ТАСС директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский.

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"Уже несколько лет проводятся генетические исследования представителей малочисленных народов Севера, чтобы посмотреть какие изменения происходят, как они отражаются на детях, и сделать вывод - когда начнутся необратимые последствия в генетическом коде. Ученые собирают огромное количество проб в национальных населенных пунктах, местах кочевий. Заказчик исследований - ЯНАО, поэтому мы обеспечиваем логистику, например, в 2016 году ученые посетили самый северный населенный пункт Гыда", - сказал он.

По словам Титовского, по итогам исследований в 2017 году составят атлас болезней КМНС. "Стали часто встречаться заболевания желудков, бронхов. Одна из самых важных проблем - это образование зоба. Так как в последние годы очень резко меняется рацион питания коренных народов, они перестали употреблять в больших количествах оленину и рыбу, а переходят на так называемый европейский рацион, где много сублимированных продуктов", - пояснил он.

Директор департамента добавил, что КМНС генетически не готовы к изменению рациона, их организм не может защищаться от вредных микроэлементов. "Например, у них не усваивается сахар. Поэтому появляются новые наследственные заболевания", - уточнил Титовский.

Ямальский и Гыданский полуостров является исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов. В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством.

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