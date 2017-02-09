Хозяин покусавшей ребенка собаки в ХМАО заплатит компенсацию в 30 тыс. рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Владелец собаки, которая покусала девочку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), заплатит компенсацию в 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
В октябре 2016 года на ребенка набросилась собака породы ротвейлер, которая укусила девочку за плечо. Случившееся произошло по вине хозяина животного, который выгуливал собаку без намордника и не смог удержать его на поводке, сказали в ведомстве.
"Прокурор района предъявил к владельцу собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. По решению суда хозяин животного должен будет выплатить пострадавшей 30 тыс. рублей", - уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что 5 февраля детской площадке в Пальмино Свердловской области было найдено тело 7-летней девочки, на которую, по предварительным данным, напали собаки.