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Свердловские власти втрое увеличили финансирование программы "Доступная среда"

Новости Урала
9 февраля, 11:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
В 2017 году на создание доступной и комфортной среды для инвалидов будет направлено в общей сложности 447,7 млн рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, увеличивающее в три раза объем средств на создание доступной среды для инвалидов. Об этом сообщили в департаменте информационной политика главы региона.

"Объем финансирования комплексной программы "Доступная среда" увеличивается в три раза по сравнению с 2016 годом. Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, в соответствии с которым в 2017 году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов будет направлено 447,7 млн рублей из областного и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.

Согласно документу, также предполагается выделение в комплексной программе двух подпрограмм. Первая - обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая - формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017-2020 годы.

"Первая подпрограмма традиционна для региона, по ней область получает 33,9 млн рублей из федерального бюджета. Вторая подпрограмма - это новация, ставшая возможной за счет победы региона в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации в период 2017-2018 годов пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе, детей- инвалидов. Регионы-победители получают из федерального бюджета субсидию в 150 млн рублей для реализации на своих территориях мероприятий в рамках подпрограммы", - приводит департамент слова министра социальной политики Андрея Злоказова.

Комплексная программа Свердловской области "Доступная среда" утверждена в 2014 году. На ее реализацию из федерального бюджета за три предыдущих года было направлено более 204 млн рублей, из областного - свыше 408 млн. В 2016 году на мероприятия программы из федеральной казны выделено 41,2 млн рублей, 81,8 млн - средства региона, еще 10 млн привлечено из местных бюджетов.

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