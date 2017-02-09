Свердловские власти втрое увеличили финансирование программы "Доступная среда"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, увеличивающее в три раза объем средств на создание доступной среды для инвалидов. Об этом сообщили в департаменте информационной политика главы региона.
"Объем финансирования комплексной программы "Доступная среда" увеличивается в три раза по сравнению с 2016 годом. Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, в соответствии с которым в 2017 году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов будет направлено 447,7 млн рублей из областного и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.
Согласно документу, также предполагается выделение в комплексной программе двух подпрограмм. Первая - обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая - формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017-2020 годы.
"Первая подпрограмма традиционна для региона, по ней область получает 33,9 млн рублей из федерального бюджета. Вторая подпрограмма - это новация, ставшая возможной за счет победы региона в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации в период 2017-2018 годов пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе, детей- инвалидов. Регионы-победители получают из федерального бюджета субсидию в 150 млн рублей для реализации на своих территориях мероприятий в рамках подпрограммы", - приводит департамент слова министра социальной политики Андрея Злоказова.
Комплексная программа Свердловской области "Доступная среда" утверждена в 2014 году. На ее реализацию из федерального бюджета за три предыдущих года было направлено более 204 млн рублей, из областного - свыше 408 млн. В 2016 году на мероприятия программы из федеральной казны выделено 41,2 млн рублей, 81,8 млн - средства региона, еще 10 млн привлечено из местных бюджетов.