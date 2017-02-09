Пятый фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА" поставит рекорд по числу участников

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Рекордное количество участников приедет в феврале-марте на V фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА" в Челябинске, сообщил художественный руководитель фестиваля Евгений Гельфонд.

"В этом году V фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА" в Челябинске посетит рекордное число участников - 180 (140 в прошлом году - прим. ТАСС). Это представители профессиональных театральных коллективов из России, Македонии, Ирана, Армении, Казахстана", - сказал Гельфонд журналистам.

По его словам, на пяти площадках фестиваля с 27 февраля по 5 марта планируется показать 16 спектаклей. Работы иностранных театров по необходимости будут сопровождаться субтитрами и сурдопереводом. Организаторы ожидают 3,5-4 тыс. зрителей, их от площадке к площадке будут возить шесть специальных автобусов.

По информации организаторов, на фестивале Skopje Film Studio совместно с Македонским Национальным Театром (г. Скопье, Македония) представит спектакль "Личное признание". Театр "Джиджирак" (г. Тегеран, Иран) покажет спектакль "Медея говорит". Ереванский государственный театр пантомимы привезет спектакль "Ардалион". Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева (г. Астана, Казахстан) приедет со спектаклем "Шие".

"Будут два гостевых моноспектакля. "Шекспир. Монологи" Владимира Скворцова и "Ты че такой похнюпый?" Захара Прилепина. Запланирована творческая встреча с Прилепиным", - добавил Гельфонд.

Фестиваль "CHELоВЕК ТЕАТРА" проводится в Челябинске "Новым художественным театром" под патронатом председателя городской Думы на протяжении последних пяти лет. По словам художественного руководителя "CHELоВЕК ТЕАТРА", фестиваль является площадкой для диалога между зрителями, актерами, режиссерами и критиками.