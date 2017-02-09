Высокий урожай зерна в РФ в 2017 году может привести к "ценовой катастрофе"Экономика и бизнес 9 февраля, 13:41
Банк ВТБ выделит около $1 млн Международной федерации гимнастики в 2017 годуСпорт 9 февраля, 13:36
Россельхознадзор переносит дату визита специалистов в Белоруссию из-за опасения провокацийЭкономика и бизнес 9 февраля, 13:34
Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГРСпорт 9 февраля, 13:32
Почти 40 человек участвовали в махинациях с материнским капиталом в Омской областиСибирь 9 февраля, 13:32
На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре городаСпорт 9 февраля, 13:27
Родственница Виктора Чанова опровергла информацию о нападении на бывшего футболистаСпорт 9 февраля, 13:25
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытияСпорт 9 февраля, 13:24
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростатеОбщество 9 февраля, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Автобусное сообщение из Тюменской области в Казахстан временно прекращено из-за морозов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
"В связи с морозами на автодорогах Северо-Казахстанской области Республики Казахстан временно ограничено движение транспортных средств. Вследствие введенных ограничений временно прекращено автобусное сообщение", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время скопления транспорта у границы не наблюдаются. В приграничном Казанском районе Тюменской области автоинспекторы рекомендуют водителям останавливаться в автокемпингах и гостиницах.
"Госавтоинспекция Тюменской области продолжает усиленное патрулирование федеральных и областных дорог с целью своевременного обнаружения и оказания помощи участникам дорожного движения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметили там.