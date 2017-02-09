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Автобусное сообщение из Тюменской области в Казахстан временно прекращено из-за морозов

Новости Урала
9 февраля, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
По данным ГИБДД, скопления транспорта у границы сейчас не наблюдается
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© Вячеслав Прокофьев/TACC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Автобусное сообщение из Тюменской области в Казахстан временно прекращено из-за морозов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

"В связи с морозами на автодорогах Северо-Казахстанской области Республики Казахстан временно ограничено движение транспортных средств. Вследствие введенных ограничений временно прекращено автобусное сообщение", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время скопления транспорта у границы не наблюдаются. В приграничном Казанском районе Тюменской области автоинспекторы рекомендуют водителям останавливаться в автокемпингах и гостиницах.

"Госавтоинспекция Тюменской области продолжает усиленное патрулирование федеральных и областных дорог с целью своевременного обнаружения и оказания помощи участникам дорожного движения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметили там.

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