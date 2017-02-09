МЧС: к инциденту с самолетом-амфибией на Урале привел сбой в автоматике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Причина возвращения самолета-амфибии Бе-200 МЧС РФ в аэропорт вылета в Екатеринбург - сбой в автоматике, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге самолет взлетел и взял курс на Красноярск, это следующее место посадки на дозаправку. После взлета, как положено, экипаж убрал шасси судна. Опытные летчики отметили характерный звук убранных стоек, однако табло, сигнализирующее о закрытии створок, не сработало. Командир экипажа принял единственно верное решение вернуться в аэропорт Кольцово", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что спустя полтора часа, выработав топливо, самолет благополучно приземлился. "Все механизмы воздушного судна должны работать четко. Сейчас мы устанавливаем причину, почему автоматика не сработала как положено. Как только причину установим, неисправность устраним, самолет продолжит путь к месту постоянной дислокации", - приводит пресс-служба слова начальника отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России полковника Сергея Зубова.

По данным пресс-службы, самолет-амфибия, принадлежащий МЧС России, совершал перелет из Таганрога в Хабаровск, где воздушное судно базируется.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что самолет-амфибия вернулся в аэропорт вылета Кольцово из-за технической неисправности. По его словам, командир воздушного судна принял решение о возвращении в Екатеринбург из-за проблем с шасси. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, в ходе которой будут установлены точные причины произошедшего.