На Урале покажут фрагмент упавшего 70 лет назад метеорита весом 50 кг

Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой

Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой 9 февраля, 12:38

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Фрагмент одного из крупнейших метеоритов в мире весом 50 кг, который 70 лет назад упал на территорию Приморского края, представят в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета (УГГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Новая выставка, подготовленная специалистами музея и Уральского центра камня, посвящена 70-летию падения редкого по составу железного метеорита Сихотэ-Алинь, который входит в десятку крупнейших метеоритов мира. В музее будет представлено несколько фрагментов метеорита - самые крупные достигают 12 кг и 50 кг, а также подборка книг, посвященных этому событию, копии картин художника - очевидца падения метеорита и сувенирные медали", - сказали там.

По словам ученых, на сегодняшний момент собрано около 27 т метеоритного вещества, и находки продолжаются. "Все фрагменты по форме условно подразделяются на два типа - индивидуальные с хорошо выраженной поверхностью, покрытой ямками, образующимися при выдувании расплавленного вещества при нагреве и полете через атмосферу, и экземпляры, изменившие первоначальную форму при ударе о скальный грунт и имеющие рваные края", - уточнили в пресс-службе.

Болид появился в небе 12 февраля 1947 года при полном солнечном освещении, оставляя позади себя пылевой след из продуктов разрушения небесного тела, и скрылся за сопками в западных отрогах хребта Сихотэ-Алинь. Жители населенных пунктов рассказывали, что при падении метеоритного дождя распахивались двери, вылетали из окон стекла, осыпалась штукатурка.

15 февраля того же года летчики Дальгеолуправления обнаружили в тайге 32 воронки, образовавшиеся от падения крупных частей метеорита. На место падения были направлены многочисленные экспедиции Географического общества, Академии наук СССР, Дальгеологии и других организаций. Исследование первых найденных фрагментов позволило установить, что метеорит является железным по своему составу, содержит характерную примесь никеля и относится к типу октаэдритов.

В настоящее время в музее УГГУ представлено свыше 100 образцов различных метеоритов, найденных в разных регионах страны.