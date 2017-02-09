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Уральский инклюзивный театр и французский режиссер поставят спектакль по Хармсу в Москве

Новости Урала
9 февраля, 12:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Спектакль молодого инклюзивного театра "Жизнь" основан на стихотворениях и дневниковых записях поэта
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© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
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© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"
© Благотворительный фонд "Верба"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Инклюзивный театр "Жизнь" из Екатеринбурга, актерами которого являются люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, совместно с французским режиссером Оливье Кудером поставят спектакль по произведениям Даниила Хармса. Показ состоится 13 февраля в рамках фестиваля особого театра "Протеатр" в Москве, сообщила ТАСС Яна Колмогорова, президент благотворительного фонда "Верба", который является создателем театра.

"Инклюзивный театр-студия "Жизнь" примет участие в фестивале "Протеатр" со спектаклем "Цирк принтинпрам имени Даниила Хармса". 13 февраля в Театральном Центре им. Вс. Мейерхольда зрители увидят обновленную версию уже существующего спектакля, ее создает режиссер Оливье Кудер, который является основателем первого инклюзивного театра во Франции Du Cristal", - сказала Колмогорова.

Спектакль молодого инклюзивного театра "Жизнь" основан на стихотворениях и дневниковых записях Даниила Хармса. "Декламации стихотворений Хармса сопровождаются дэнс- перформансом, в финале - хип-хоп. "Цирк Принтинпрам" - это спектакль-трансформер. В него будут введены новые номера, мизансцены", - пояснила Колмогорова.

Благотворительный фонд "Верба" начал свою работу в августе 2015 года с театральной студии, актерами которой являются люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в коллективе театра "Жизнь" 25 человек от 11 до 68 лет. "Создана особая методика творческой реабилитации с помощью инклюзивных занятий по сценической речи, актерскому мастерству, дыхательных упражнений, вокальных занятий. За время работы центра многие ребята с ограниченными возможностями здоровья нашли работу, поступили в университет, создали семьи", - уточнила собеседница агентства.

Фестиваль "Протеатр. Международные встречи" - это совместный проект Театрального Центра им. Вс. Мейерхольда и региональной общественной организации социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей "Круг". Цель смотра - диалог культур в области творческой инклюзии, говорится на его сайте. Ранее ТАСС сообщал о том, что в фестивале этого года примут участие коллективы из Испании, Франции, а также российские труппы из Москвы и Екатеринбурга.

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