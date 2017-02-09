Сотрудники тюменского детсада наказаны из-за ухода ребенка в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудников детского сада получили выговор в результате ухода пятилетнего мальчика из учреждения в Тюмени в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Тюменской области по итогам проверки.

"Прокуратура провела проверку по факту ухода 9 января мальчика из центра развития ребенка - детского сада номер 123 в Тюмени в мороз. Наказаны шесть человек. В целях недопущения впредь подобного инцидента на калитке ограждения детсада установлен видеодомофон, а также щеколда на случай неисправности электронного замка, проведен дополнительный инструктаж с работниками", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время сонного часа дети остались без присмотра. Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта, мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение. "Его увидела женщина-парикмахер, которая завела мальчика в парикмахерскую, напоила горячим чаем и позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел полиции, он увидел машину родителей, мама пришла в парикмахерскую и забрала свое чадо", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что прокуратура внесла представления заведующей детсада, руководителю ООО ЧОО "Нимак+", которое оказывало охранные услуги учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени. "Приказами заведующей детского сада наказаны младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю - замечание. А приказом от директора ООО ЧОО "Нимак+" сотруднику охраны был объявлен выговор", - отметили в прокуратуре. Кроме того, заведующей детского сада также объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что по факту ухода ребенка было возбуждено уголовное дело. Воспитательница, которой был объявлен выговор, написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января. Кроме того, детсад расторг договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО "Нимак+" и заключил договор с другой охранной фирмой.