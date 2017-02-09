Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники тюменского детсада наказаны из-за ухода ребенка в мороз

Новости Урала
9 февраля, 12:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
В целях недопущения впредь подобного инцидента на калитке ограждения детсада установлен видеодомофон, а также щеколда на случай неисправности электронного замка
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудников детского сада получили выговор в результате ухода пятилетнего мальчика из учреждения в Тюмени в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Тюменской области по итогам проверки.

"Прокуратура провела проверку по факту ухода 9 января мальчика из центра развития ребенка - детского сада номер 123 в Тюмени в мороз. Наказаны шесть человек. В целях недопущения впредь подобного инцидента на калитке ограждения детсада установлен видеодомофон, а также щеколда на случай неисправности электронного замка, проведен дополнительный инструктаж с работниками", - говорится в сообщении.

Смотрите также

СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени
Воспитательница тюменского детсада уволилась после самовольного ухода ребенка
Прокуратура требует наказать виновных в уходе ребенка из детсада в мороз на Урале
В Тюмени пятилетний мальчик ушел из детсада, ведется проверка

Установлено, что во время сонного часа дети остались без присмотра. Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта, мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение. "Его увидела женщина-парикмахер, которая завела мальчика в парикмахерскую, напоила горячим чаем и позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел полиции, он увидел машину родителей, мама пришла в парикмахерскую и забрала свое чадо", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что прокуратура внесла представления заведующей детсада, руководителю ООО ЧОО "Нимак+", которое оказывало охранные услуги учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени. "Приказами заведующей детского сада наказаны младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю - замечание. А приказом от директора ООО ЧОО "Нимак+" сотруднику охраны был объявлен выговор", - отметили в прокуратуре. Кроме того, заведующей детского сада также объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что по факту ухода ребенка было возбуждено уголовное дело. Воспитательница, которой был объявлен выговор, написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января. Кроме того, детсад расторг договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО "Нимак+" и заключил договор с другой охранной фирмой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Уральский инклюзивный театр и французский режиссер поставят спектакль по Хармсу в Москве
4
На Урале покажут фрагмент упавшего 70 лет назад метеорита весом 50 кг
6
Ученые УРФУ научились печатать на 3D-принтере импланты из титана с пористой структурой
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама