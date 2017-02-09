На Урале открылась школа юного инженера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Школа юного инженера открылась в городе Красноуральске Свердловской области на базе местной средней школы №8, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Проект реализован металлургами - компанией "Святогор", входящей в металлургический комплекс УГМК, совместно Министерством образования Свердловской области и администрацией городского округа Красноуральск.

"Именно благодаря реализации в регионе комплексной программы "Уральская инженерная школа" мы открываем классы для юных инженеров Красноуральска. Открытие кабинетов научного цикла - наша давняя мечта. Проект позволит снизить дефицит инженерных кадров как в регионе, так и в нашем городе", - сказала начальник управления образования Красноуральска Мария Васильева.

Школа юного инженера включает две лаборатории - естественнонаучную, 3D-моделирования и конструирования, а также учебный кабинет. В лаборатории 3D-моделирования и конструирования старшеклассники с помощью педагогов разрабатывают детали на 3D-принтере, а ученики младших классов изучают конструкторы, которые позволяют с детства познавать законы физики и электроники. Естественнонаучная лаборатория полна приборов, компьютеров и датчиков, есть система "Умный дом", отвечающая за автоматизацию привычных бытовых процессов: включение света с наступлением темноты, работу аудио- и видеооборудования.

"Проект планируется реализовывать во взаимодействии с другими образовательными учреждениями города. Новые лаборатории станут хорошим подспорьем и в подготовке детей к экзаменам, и в целом это повысит качество образования", - сказала директор школы Елена Константинова.

Средства на приобретение оборудования для Школы юного инженера были выделены свердловским Министерством образования и администрацией Красноуральска. Подготовка помещений была выполнена на средства "Святогора". Размеры вложений в проект участники не уточняют.

Комплексная программа подготовки кадров для промышленности региона "Уральская инженерная школа" была инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом РФ. В рамках программы уже запущены проекты государственно-частного партнерства в образовании. Как сказал ранее глава региона, в Свердловской области инженеров надо готовить с детского сада.