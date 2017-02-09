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Житель Челябинска проведет шесть лет в колонии за похищение ребенка

Новости Урала
9 февраля, 16:13 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 9, февраля. /ТАСС
В марте 2016 года мужчина схватил на улице проходящего мимо ребенка 2007 года рождения и против воли притащил его в свою квартиру
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Челябинска к шести годам колонии строгого режима за похищение девятилетнего мальчика, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Металлургический районный суд Челябинска признал жителя города Марата Гафурова виновным по статье "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

По словам Мамаевой, преступление было совершено в марте 2016 года. Гафуров схватил на улице проходящего мимо ребенка 2007 года рождения и против воли притащил его в свою квартиру. "Дальше он сказал ребенку, что убегать бесполезно, иначе его и родителей ждет расправа. Ушел в ванную, после чего мальчик чудом выбрался из квартиры, добежал до родителей, которые вызвали полицейских", - отметила старший помощник прокурора области.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка отправились в квартиру осужденного вместе с ребенком. Гафуров был задержан, вину не признал, однако на кухне его жилища были найдены отпечатки пальцев потерпевшего.

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