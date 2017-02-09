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Полицейский в ХМАО арестован за хранение наркотиков в рабочем кабинете

Новости Урала
9 февраля, 16:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля./ТАСС
В дальнейшем сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля./ТАСС/. Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ханты-Мансийский" арестован из-за хранения наркотиков в служебном кабинете. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.

"Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО - Югре в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по факту покушения на сбыт наркотических средств, установлен оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ханты-Мансийский", который хранил в служебном кабинете более 11 г наркотического средства", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве пояснили, что сейчас он отстранен от выполнения служебных обязанностей и допрошен сотрудниками СУ СК РФ по ХМАО - Югре в качестве подозреваемого. "В его отношении избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ. В дальнейшем полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет уголовное наказание в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в ведомстве. В подразделении, где проходил службу полицейский, назначена служебная проверка, по ее окончании дисциплинарную ответственность понесут и непосредственные руководители сотрудника.

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