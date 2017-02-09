Российские школьники установили в "Сириусе" камеру для наблюдения за болидами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Участники уральской проектной смены в образовательном центре "Сириус" в Сочи установили на крыше научного клуба камеру для наблюдения за внеземными объектами в рамках проекта по созданию болидной сети таких камер. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"За неделю пребывания в Сочи 183 школьника из 12 регионов страны успели не только начать лабораторные опыты, но и посетить лекции известных экспертов. Кроме того, они установили на крыше научного клуба веб-камеру для наблюдения за небом и отслеживания метеоритных падений", - сказали в вузе.

По словам ученых, такие камеры необходимы для того, чтобы фиксировать космические объекты и отслеживать траекторию их полета. Ранее доцент кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Николай Кругликов подчеркнул, что сегодня необходимо развивать болидную сеть камер наблюдения, так как ее наличие позволит избежать проблемы получения точных данных о том, откуда производилась съемка любителями.

На данный момент наблюдательные фото- и видеокамеры уже располагаются в трех разных точках на территории Урала и фиксируют явления, которые происходят в атмосфере Земли. Результаты наблюдений позволяют определить методами небесной механики и болидной физики скорость и траекторию объектов.

Уральская проектная смена стартовала 1 февраля и завершится 24 февраля. За это время старшеклассники из 12 регионов России будут работать с ведущими преподавателями УрФУ по шести направлениям: биотехнологии, информационные технологии, конструирование технических систем, земля, навигация и космос, химия и технологии, нанотехнологии.