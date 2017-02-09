Ученый: средневековые и современные мародеры разрушили большинство мумий на Ямале

Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой

Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой 9 февраля, 12:38

САЛЕХАРД, 9 февраля. /ТАСС/. Средневековые и современные гробокопатели разрушили большинство массовых захоронений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Обнаружить цельные мумифицированные останки жителей Арктики XII-XIII века - большая удача для исследователей, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заведующий отделом археологии и этнографии музейно-выставочного комплекса им. Шемановского Алексей Зародов.

"Почти все погребения были ограблены, гробокопатели подчистую забрали металлические предметы для переплавки или продажи на черном рынке. Между тем эти детали из меди и серебра защищали мумии от разрушений", - сказал он.

Самое известное место на Ямале, где были обнаружены массовые древние захоронения - Археологический комплекс "Зеленый Яр" в Приуральском районе. "Памятник состоит из нескольких комплексов - это остатки литейного производства, примерно XI-XII нашей эры, и двух могильников - VIII-IX и XII-XIII столетий. Именно там обнаружены две известные мумии - воина и подростка. Также во время раскопок выявлено множество предметов быта, которые использовались время похоронных обрядов", - поделился заведующий отделом археологии.

По его словам, сохранности останков поспособствовал ряд условий. "Чтобы останки хорошо сохранились, есть две причины - это вечная мерзлота и наличие в могилах металлических пластин - медных, бронзовых и серебряных, и мехов. Они являются хорошими консервантами, что позволяет органике, в том числе человеческим останкам, сохраняться до нашего времени", - поделился Зародов.

По словам собеседника агентства, виноваты средневековые и современные мародеры. "Нынешние гробокопатели изучают большинство могил с помощью металлодетекторов. Самое негативное в том, что при этом они разрушают погребения, также как и древние мародеры XV-XVI веков. Ученые после этого уже не смогут найти мумий, потому что они остаются без защиты, смешиваясь с почвой и остатками одежды", - уточнил он.

История исследования комплекса "Зеленый Яр" началась в 1976 году, тогда ленинградский ученый Леонид Хлобыстин обнаружил стоянку древних людей на этом месте. Затем в 1997 году экспедиция из ямальских и американских ученых в одном из шурфов нашли край могилы, где находилась часть черепа. Исследования приостановились в 2002 году и были возобновлены спустя 9 лет.

Черный воин

В 2001 году во время раскопок на "Зеленом Яру" была обнаружена мумия рыжеволосого мужчины, которого журналисты окрестили "черным шаманом". "Ему было примерно 40-50 лет на момент смерти, само захоронение датируется 1240 годом. Одна из бронзовых пластин полностью закрывала туловище, благодаря этому мумия сохранилась в очень хорошем состоянии", - сказал Зароднов.

По предположениям археологов, это был воин. "Рядом с ним обнаружен боевой топор, наконечники железных стрел, также металлическая пряжка, которая использовалась как подвеска и была пришита к одежде. Мужчина была найден в саркофаге, который напоминает современные лодки, затем воин был обернут в кокон из одежды. Лицо мумии сохранилось, потому что на голове было меховое покрывало, на которое также была нашита медная пластина", - отметил он.

Мумия воина, найденного во время раскопок на территории комплекса археологических памятников "Зеленый Яр" © Донат Сорокин/ТАСС

"На данный момент это единственная мумия, которая выставляется на всеобщее обозрение. В музее Салехарда установлено холодильное оборудование, которое поддерживает постоянную температуру в стеклянном саркофаге", - подчеркнул Зароднов.

С помощью 3D-сканирования ученые воссоздали облик погребенного мужчины-воина. "Ясно одно, что это представитель монголоидной расы, а вот определить национальность мумии практически невозможно. Даже экспертиза не принесет результата, потому что ДНК схожа у коренных народов Севера", - добавил он.

Новая находка

Летом 2015-го российские ученые обнаружили вторую хорошо сохранившуюся мумию.

Сначала археологи нашли берестяной кокон длиной 1,3 м и шириной около 30 см, в котором обнаружили мумию мальчика, предположительно 6-7 лет. На данный момент российские ученые проводят анализ мумии на наличие ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, чтобы установить причину смерти ребенка.

По данным первых исследований, мумия ребенка относится к XIII веку. Рядом с мальчиком были обнаружены погребальный инвентарь - медный топорик, деталь с фигуркой медведя, височные кольца из серебра с позолотой. "Реставраторами была проделана колоссальная работа по восстановлению данных предметов. Сейчас они переданы в музей для экспонирования", - добавил он.

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Этим летом российские и южно-корейские ученые взяли пробы мумии мальчика, чтобы провести комплексные исследования. "Изучив содержимое кишечника, мы сможем узнать больше о паразитозах у древних людей, а тем самым о питании и болезнях древних зеленоярцев. Кроме того, для уточнения генетических связей с древними и современными народами будет проведено палеогенетическое исследование образцов мумий и мумифицированных останков из Зеленого Яра, а также анализ стабильных изотопов, направленный на реконструкцию диеты древних людей", - пояснил собеседник агентства.

По словам директора департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовского, консервация мумии не проведена. "Вопрос об экспонировании из области этики, мы можем называть мумией, а для КМНС (коренных малочисленных народов Севера) - это захоронение. Я не готов сказать, будем ли мы выставлять, сейчас идет изучение только с научной точки зрения. Будем прислушиваться к мнению коренных народов", - сказал Титовский.

Всего на территории средневекового могильника "Зеленый Яр" обнаружено 30 захоронений и более 15 мумий. Только во время экспедиции 2016 года археологи вскрыли 9 захоронений, однако все они были разграблены до прихода ученых.