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Из-за морозов отменены вечерние рейсы в Казахстан из Челябинска

Новости Урала
9 февраля, 18:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 9, февраля. /ТАСС
9-11 февраля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов ниже климатической нормы
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Автобусные вечерние рейсы в Казахстан из Челябинска отменены из-за морозов до особого распоряжения, сообщили ТАСС в справочной Центрального автовокзала города.

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"С 9 февраля до особого распоряжения отменены вечерние автобусные рейсы в Казахстан. Причина - аномальные морозы", - сказали в справочной, добавив, что вечернее автобусное движение в Казахстан восстановят, как только изменится погода.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 февраля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 и более градусов ниже климатической нормы. 9-11 февраля в горах и низинах Челябинской области ожидается сильный мороз, с минимальной температурой воздуха минус 35-40 градусов.

Ранее сообщилось, что сильные морозы стали причиной временного прекращения движения автобусов из Тюменской области в Казахстан.

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