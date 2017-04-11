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Прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи на Урале

Новости Урала
11 апреля, 8:06 дата обновления: 11 апреля, 9:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
9 апреля в больницу в Каменске-Уральском были доставлены четыре человека, включая двоих детей, причина отравления неизвестна
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) проводит проверку по факту отравления семьи из четырех человек, в том числе двоих маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В воскресенье, 9 апреля 2017 года, в больницу были доставлены четыре человека, включая двоих малолетних детей. Им поставлен предварительный диагноз - отравление неизвестной этиологии", - говорится в сообщении.

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Там также отмечается, что дети находились в гостях у бабушки с дедушкой. "После 20:00 мск бабушка и дети почувствовали себя плохо. Старшая девочка сообщила о случившемся произошедшем матери, которая приехала к ним и вызвала скорую. Дедушка также находился в крайне тяжелом состоянии, накануне, 10 апреля, врачам удалось вывести его из состояния комы", - поясняется в сообщении ведомства.

Организована доследственная проверка по факту инцидента. "В момент отравления пострадавшие готовили пиццу в газовой духовке, первыми симптомами было головокружение и потеря сознания. На данный момент жизни взрослых и детей ничего не угрожает. По предварительным данным, произошло отравление продуктами переработки газа", - уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Сотрудниками аварийной газовой службы АО "Газэкс" проведено обследование жилого помещения. По предварительной информации, посторонние запахи в квартире отсутствовали, следов повреждения газового оборудования, утечки газа не установлено. "В настоящее время все пострадавшие остаются в больнице, несовершеннолетние девочки переведены из реанимации в отделение педиатрии", - резюмируется в сообщении прокуратуры.

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