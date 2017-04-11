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Сотрудники ФСБ задержали на Урале участницу ОПГ по сбыту наркотиков через интернет

Новости Урала
11 апреля, 8:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Девушка выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков
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© УФСБ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержали участницу межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ) по сбыту наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области была пресечена преступная деятельность жительницы Нижнего Тагила 1994 года рождения, являющейся активным участником межрегиональной преступной группы. Девушка являлась представителем в Свердловской области интернет-магазина, который специализируется на сбыте наркотических веществ", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, девушка была завербована организатором преступной группы и выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков. "Во время совершения очередной тайниковой операции по сбыту наркотических средств девушка была задержана. В ходе обследования квартиры, в которой она проживала, было обнаружено и изъято более 2,5 кг различных синтетических наркотических средств", - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере". "Оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных членов межрегиональной ОПГ продолжаются", - добавили в УФСБ.

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