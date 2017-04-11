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Уральское предприятие готово сотрудничать с чешскими учеными по очистке подземных вод

Новости Урала
11 апреля, 9:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Рассматривается возможность запуска пилотной установки рядом со шламонакопителем предприятия "Русский хром 1915"
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© AP Photo/Gregory Bull

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Русский хром-1915", расположенное в Свердловской области, готово сотрудничать со специалистами Университета Палацкого (Чехия) по испытанию инновационной технологии очистки грунтовых вод от последствий воздействия тяжелых металлов и других загрязнений при помощи наноразмерного железа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Чешские ученые предложили реализовать пилотный проект предприятию "Русский хром 1915" по очистке подземных вод, загрязненных за годы работы государственного ПО "Хромпик". В настоящее время рассматривается возможность запуска пилотной установки рядом со шламонакопителем. Совместно с правительством области идет поиск возможностей по софинансированию затрат, в том числе за счет участия в целевых программах", - приводит пресс-служба слова главного эколога АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" Виталия Баранова.

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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил ТАСС, что реализация проекта будет полезна для региона.

Ранее координатор по трансферу технологий и материалов Университета Палацкого Михаил Косовский сообщил ТАСС, что ученые готовы испытать на Урале разработанную технологию очистки воды, которая уже была применена в ряде европейских стран и в США. По его словам, в данной технологии основным веществом выступает наножелезо, которое в лаборатории дополняется необходимыми реагентами, а потом вводится в зоны загрязнения.

При помощи химических реакций и ряда физических процессов отравляющее вещество переводится в неопасное состояние, прежде всего в оксид железа, который является составной частью почвы. Косовский отметил, что среди преимуществ технологии, которая разрабатывалась учеными на протяжении 12 лет, - безопасность процесса, высокоэффективность и сокращение трудовых и финансовых затрат.

"Русский хром-1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. Продукция предприятия находит широкое применение в металлургии (для получения легированных сталей и сплавов), машиностроении (для гальванического хромирования и пассивирования деталей), в кожевенной, текстильной, лакокрасочной промышленности, в производстве чистящих средств и других. Кроме того, выпускаются хромовые соли реактивной квалификации, которые применяются в качестве аналитического реагента и сырья для химической и других отраслей промышленности. С 2007 года предприятие входит в состав MidUral Group.

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