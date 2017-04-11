Средняя зарплата бюджетников на Урале выросла в 1,5 раза за 5 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля./ТАСС/. Среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы в Свердловской области выросла в 1,5 раза с 2012 до 2016 года, сообщил во вторник губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2016 год перед депутатами Заксобрания региона.

"Правильным будет подвести итоги 2016 года через призму того пути, который прошла область с 2012 года, ведь регион за это время преодолел важнейший пятилетний этап своего развития. За последние пять лет существенно выросла зарплата работников бюджетной сферы: почти вдвое увеличилась средняя зарплата воспитателей в детском саду, в 2,6 раза - работников культуры, в 1,5 раза - врачей, учителей, социальных работников, младшего медицинского персонала. В целом к 2017 году среднемесячная зарплата по региону выросла в 1,5 раза", - сказал губернатор.

Также Куйвашев отметил, что за последние пять лет продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет. "Численность населения увеличилась более чем на 22 тыс. человек, до 4,33 млн человек. С 2012 года в Свердловской области родилось более 300 тыс. детей. Существенно снизилась младенческая смертность - на 20%, дополнительные адресные меры стимулирования рождаемости должны обязательно войти в программу "пятилетки развития" на ближайшие годы", - отметил губернатор.