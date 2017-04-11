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Поселок в ЯНАО с населением 7 тыс. человек вторые сутки без света из-за штормового ветра

Новости Урала
11 апреля, 10:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Планируется, что восстановить подачу электричества получится к вечеру вторника
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Поселок Яр-Сале - административный центр Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - вторые сутки остается без электричества из-за короткого замыкания на линии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Ямалкоммунэнерго.

"Произошел технологический инцидент, вчера из-за штормового ветра, порывы которого достигали 23 метров в секунду, и обледенения проводов произошло короткое замыкание на линии. В результате поселок Яр-Сале оказался обесточен", - сказали там.

По данным Ямалкоммунэнерго, 10 апреля после устранения причин в дома и социальные объекты начали поставлять электричество, но при подаче напряжения произошло второе короткое замыкание. "В связи с этим в Яр-сале были доставлены дополнительные силы, сейчас подано напряжение в школу и некоторые дома. Тем не менее часть жителей остаются без электроснабжения из-за того, что требуется замена проводов на 150-метровом участке, где произошло оплавление", - уточнили в пресс-службе.

"Люди работают без перерыва. Котельные и водозабор запитаны из резервных источников, поэтому тепло и вода в домах есть. Планируется, что восстановить подачу электричества получится к вечеру сегодняшнего дня", - сказал в ведомстве.

Поселок Яр-Сале расхоложен за Полярным кругом, связан с Салехардом воздушным и водным сообщением. По данным синоптиков, температура воздуха ночью в поселке опускалась до минус 10 градусов.

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