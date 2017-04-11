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Электроснабжение обесточенного поселка в ЯНАО восстановлено

Новости Урала
11 апреля, 19:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Работы по восстановлению электроснабжения продолжались без перерыва в круглосуточном режиме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Электроснабжение поселка Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который двое суток оставался без электричества, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ямалкоммунэнерго.

"Электроснабжение поселка Яр-Сале полностью восстановлено в 20:15 местного времени (18:15 мск)", - сказали там.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжались без перерыва в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что поселок с населением 7 тыс. человек в ЯНАО вторые сутки остается без света из-за штормового ветра 23 метров в секунду и наледи на линиях. 10 апреля произошло короткое замыкание.

Поселок Яр-Сале расхоложен за Полярным кругом, связан с Салехардом воздушным и водным сообщением. По данным синоптиков, температура воздуха ночью в поселке опускалась до минус 10 градусов.

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