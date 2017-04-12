Производство самолетов L-610 планируют локализовать на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля./ТАСС/. Производство самолетов L-610 планируют локализовать в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства за прошлый год перед депутатами заксобрания региона.

"Планируется создание второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ "Титановая долина" - прим. ТАСС) для локализации производства самолета L-410, а в перспективе - L-610", - сказал он.

По данным генерального директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, производят L-410) Вадима Бадехи, в данный момент проект по локализации самолетов L-610 находится на стадии обсуждения. "Перспективы у проекта есть, технических препятствий для его реализации мы не видим", - сказал он.

Let L-610 - двухмоторный турбовинтовой самолет для местных авиаперевозок, работы по его созданию были развернуты в 1985 году. Требования на новый самолет сформировал заказчик - советский "Аэрофлот". Предполагалось, что новая машина заменит Ан-24. При конструировании максимально учитывался опыт эксплуатации предшественника - L-410. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона, что объем инвестиций на локализацию производства 19-местного самолета L-410 в Свердловской области может превысить 1,2 млрд рублей.

На УЗГА на протяжении последних лет успешно реализуются проекты локализации производства авиатехники. Произведено порядка 120 самолетов "Даймонд ДА-42Т", беспилотные летательные аппараты "Форпост", заключены контракты на производство вертолетов марки "Белл" (BELL). В 2015 году УЗГА получило статус единственного в России официального сервисного центра корпорации "Cessna".

L-410, выпускаемый серийно, оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и предназначен для перевозки 19 пассажиров, груза или для специфических целей. Самолеты семейства L-410 эксплуатируются в более чем 50 странах, причем большая часть была поставлена в Россию, в Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Европу. До сегодняшнего дня выпущено более 1,1 тыс. самолетов.