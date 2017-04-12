Итальянский музей представит на Урале выставку о закулисье кинематографа XX века

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Национальный музей кино в Турине (Италия) совместно с Итальянским институтом культуры (Москва) представит 14 апреля выставку фотографий Анджело Фронтони в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина. Выставка продлится до 14 мая, сообщил в среду ТАСС руководитель арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.
"Выставка организована по инициативе почетного консульства Италии в Екатеринбурге и "Ельцин Центра". Это более 50 фотографий, снятых в 1959-1994 гг. фотографом Анджело Фронтони. Он является одним из главных героев золотого периода итальянского кино, был его свидетелем и сохранил для нас то время", - сказал он.
Шипиловских отметил, что экспозиция условно разделена на три части. "Первая секция - соблазнительные женские портреты в цвете, икон итальянского стиля, например, Джины Лоллобриджиды. В противопоставлении им представлены мужские портреты в черно-белых тонах, демонстрирующие суровые годы послевоенной Италии, среди них - Марчелло Мастроянни. И отдельная часть - фото со съемочных площадок итальянских фильмов второй половины XX века, то есть можно увидеть то, что осталось за кадром кинолент Бернардо Бертолуччи или Пьера Пазолини ", - пояснил он.
По словам почетного консула Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, выставка фотографий Фронтони в полной мере отражает креативность, присущую итальянцам. "Мне приятно видеть, с какой теплотой россияне относятся ко всему итальянскому. Я искренне рад тому, что мы привезли выставку в Екатеринбург", - отметил он.
Анджело Фронтони родился в 1929 году в Риме, начал работать фотографом в 1957 году. "Самоучка, он дебютировал фотопортретами Джины Лоллобриджиды, снимал видных персонажей международной светской хроники, а также молодых актрис, которые обращались к нему с просьбой сделать им портфолио. Работал с крупнейшими итальянскими стилистами, был частым гостем на киностудиях. Его фотографии публиковались в таких итальянских и международных изданиях, как "Stern", "Paris Match", "Sunday Times", "Photo" и "Playboy", - уточнили в "Ельцин Центре".
В 2004 году архив Фронтони, насчитывающий свыше 546 тыс. фотографий, приобрели Национальный музей кино в Турине и Национальная фильмотека экспериментального центра кинематографии в Риме.